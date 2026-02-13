Acesso de Vila Franca de Xira à A1 foi reaberto

O acesso de Vila Franca de Xira à Auto-Estrada 1 (A1), para quem segue em direcção ao Porto, que estava cortado devido ao perigo de queda de um placar informativo, foi reaberto pelas 9h00, informou a Brisa.

A empresa esclareceu que a informação anteriormente transmitida pela GNR sobre o corte da A1 (Lisboa-Porto), junto às portagens de Vila Franca de Xira, apenas abrangia os condutores que seguiam desta localidade para o Porto, obrigando os automobilistas a utilizarem a Estrada Nacional 10 para aceder à A1 nas portagens de Alhandra.

O corte de trânsito ficou a dever-se ao risco de queda de um placar informativo.