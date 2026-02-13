Sociedade | 13-02-2026 10:44
Acesso de Vila Franca de Xira à A1 foi reaberto
foto arquivo
Corte de trânsito deveu-se a risco de queda de um placar informativo.
O acesso de Vila Franca de Xira à Auto-Estrada 1 (A1), para quem segue em direcção ao Porto, que estava cortado devido ao perigo de queda de um placar informativo, foi reaberto pelas 9h00, informou a Brisa.
A empresa esclareceu que a informação anteriormente transmitida pela GNR sobre o corte da A1 (Lisboa-Porto), junto às portagens de Vila Franca de Xira, apenas abrangia os condutores que seguiam desta localidade para o Porto, obrigando os automobilistas a utilizarem a Estrada Nacional 10 para aceder à A1 nas portagens de Alhandra.
O corte de trânsito ficou a dever-se ao risco de queda de um placar informativo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar