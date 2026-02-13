uma parceria com o Jornal Expresso
13/02/2026

Sociedade | 13-02-2026 18:38

Alenquer disponibiliza acompanhamento social às famílias afectadas pelas intempéries

Câmara Municipal de Alenquer disponibiliza um Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e Psicológico para apoiar as pessoas afectadas pelas recentes intempéries no concelho.

A Câmara de Alenquer anunciou que está em funcionamento um balcão de atendimento social e psicológico dirigido às pessoas e famílias que sofreram prejuízos na sequência do mau tempo.
O objectivo passa por prestar esclarecimentos e encaminhar os munícipes para os apoios disponíveis, assegurando acompanhamento social e apoio psicológico sempre que necessário.
O atendimento decorre nos Paços do Concelho, na Praça Luís de Camões, em Alenquer, entre as 9h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira.

