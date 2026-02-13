uma parceria com o Jornal Expresso
13/02/2026

Sociedade | 13-02-2026 10:00

Camiões tentam atravessar Ponte de Constância mas são parados pela GNR

Camiões tentam atravessar Ponte de Constância mas são parados pela GNR
Constrangimentos na Ponte da Chamusca fez explodir o tráfego na Ponte da Praia. Autarcas falam em risco para a segurança e reclamam solução estrutural com urgência.

A Ponte da Praia, que liga Constância Sul à Praia do Ribatejo, está sob pressão máxima. Os constrangimentos da Ponte da Chamusca e as limitações noutras travessias do Tejo fizeram disparar o volume de tráfego, com o número de viaturas ligeiras a duplicar ou mesmo triplicar nos últimos dias. “Queremos alertar a população e o Governo para esta situação. É necessário encontrar uma solução, seja através de uma nova travessia ou da reabilitação da ponte, que permita a passagem de pesados e o tráfego nos dois sentidos”, afirmou o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira.
Perto das 13h00 de quarta-feira, 11 de Fevereiro, registavam-se filas de centenas de metros. A circulação faz-se em regime alternado, regulada por semáforos, e a ponte continua interdita a veículos pesados por razões estruturais. Ainda assim, vários camiões tentaram atravessar, obrigando à intervenção da GNR. A infraestrutura, sob gestão municipal desde 1988, não integra a rede estruturante da Infraestruturas de Portugal. Há cerca de quatro décadas que os autarcas reclamam uma solução definitiva.
