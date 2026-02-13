uma parceria com o Jornal Expresso
13/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-02-2026 13:26

Cartaxo cancelou desfile nocturno de Carnaval

O desfile nocturno e a festa de Carnaval previstos para sábado, 14 de Fevereiro, no Cartaxo foram cancelados pelo município.

O desfile nocturno e a festa de Carnaval previstos para sábado, 14 de Fevereiro, no Cartaxo foram cancelados pelo município. A Câmara do Cartaxo agradece a todas as pessoas, associações e colectividades, empresas e instituições, que têm vindo a trabalhar na criação de máscaras e fatos, assim como, na decoração dos seus carros alegóricos. “Espera-se que no próximo ano a comunidade possa voltar a celebrar o Carnaval com alegria e em segurança”, diz a autarquia em comunicado.

