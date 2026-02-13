Sociedade | 13-02-2026 15:16
Cinco pessoas desalojadas após nova derrocada em Abrantes
Nova derrocada obrigou ao realojamento de cinco pessoas no concelho de Abrantes. Município tem situações de prejuízos sinalizadas e já iniciou processo de reconstrução, com apoios a chegar às famílias afectadas pelas tempestades.
Cinco pessoas ficaram desalojadas na sequência de uma nova derrocada numa habitação no concelho de Abrantes e já se encontram realojadas, estando a receber acompanhamento por parte dos serviços municipais. A situação foi revelada pelo presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), na sessão camarária de 13 de Fevereiro, onde foi feito o ponto de situação dos estragos provocados pelas recentes tempestades.
O autarca sublinhou que o apoio às famílias afectadas é prioridade do município e garantiu que o processo de reconstrução já teve início. Neste momento, estão sinalizadas cerca de cem situações de prejuízos em todo o concelho, algumas já validadas, sobretudo as que envolvem danos até cinco mil euros. Estes processos estão a ser acompanhados pelas juntas de freguesia e pela autarquia, em articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, estando já a chegar apoios a agregados com habitação própria permanente afectada. Manuel Valamatos destacou ainda o trabalho “incansável” das equipas de Protecção Civil ao longo de vários dias e noites, bem como o empenho das várias entidades no terreno. Salientou também o espírito de solidariedade e entreajuda demonstrado pela comunidade.
As intempéries provocaram múltiplas situações de estradas cortadas, submersas ou afectadas por derrocadas. O edil referiu intervenções em várias vias municipais, contando com o apoio das Infraestruturas de Portugal, nomeadamente no Espinhaço de Cão e na estrada do Tramagal, e da E-Redes, entre outras entidades públicas e privadas envolvidas na reposição da normalidade. Entre as situações que permanecem por resolver está o Jardim do Castelo, que continua encerrado até estarem reunidas condições de segurança para avançar com a recuperação. Segundo o presidente, ao longo da próxima semana deverão arrancar novas intervenções em estradas, pontões e outras infraestruturas danificadas.
