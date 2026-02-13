Conselho de Juventude do Cartaxo sem data por falta de associações inscritas

A constituição do Conselho Municipal de Juventude (CMJ) do Cartaxo continua sem data marcada. A questão foi levantada na última reunião de câmara pelo vereador Luís Albuquerque (CH), que quis saber quando será convocada a primeira sessão do órgão. A vereadora Maria de Fátima Vinagre (PSD) esclareceu que a reunião só poderá ser marcada depois de o conselho estar formalmente constituído. Para isso, é necessário que as associações e as estruturas partidárias estejam devidamente registadas no Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Segundo a autarca, a lista divulgada na semana passada pelo IPDJ inclui apenas uma entidade do concelho: a AmbiJovem, associação de Vila Chã de Ourique. Face a este cenário, o município irá contactar as comissões políticas de juventude ainda não registadas para indicarem os seus representantes e regularizarem a situação. Durante o debate, o vereador Ricardo Magalhães (PS) apelou ainda à integração da associação de estudantes da Escola Secundária do Cartaxo e do agrupamento de escuteiros local, sublinhando o contributo que estas entidades têm dado em anteriores mandatos.

O Conselho Municipal de Juventude é um órgão consultivo que visa promover a participação dos jovens na vida política local, emitindo pareceres e apresentando propostas nas áreas da educação, formação, desporto, cultura e emprego. No Cartaxo, porém, o processo permanece dependente da formalização das estruturas que lhe dão corpo.