13/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-02-2026 07:00

Conselho de Juventude do Cartaxo sem data por falta de associações inscritas

jovem em busca de proposito
foto ilustrativa
Órgão consultivo continua por constituir. IPDJ só reconhece uma associação no concelho e autarquia aguarda regularização para marcar reunião.

A constituição do Conselho Municipal de Juventude (CMJ) do Cartaxo continua sem data marcada. A questão foi levantada na última reunião de câmara pelo vereador Luís Albuquerque (CH), que quis saber quando será convocada a primeira sessão do órgão. A vereadora Maria de Fátima Vinagre (PSD) esclareceu que a reunião só poderá ser marcada depois de o conselho estar formalmente constituído. Para isso, é necessário que as associações e as estruturas partidárias estejam devidamente registadas no Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).
Segundo a autarca, a lista divulgada na semana passada pelo IPDJ inclui apenas uma entidade do concelho: a AmbiJovem, associação de Vila Chã de Ourique. Face a este cenário, o município irá contactar as comissões políticas de juventude ainda não registadas para indicarem os seus representantes e regularizarem a situação. Durante o debate, o vereador Ricardo Magalhães (PS) apelou ainda à integração da associação de estudantes da Escola Secundária do Cartaxo e do agrupamento de escuteiros local, sublinhando o contributo que estas entidades têm dado em anteriores mandatos.
O Conselho Municipal de Juventude é um órgão consultivo que visa promover a participação dos jovens na vida política local, emitindo pareceres e apresentando propostas nas áreas da educação, formação, desporto, cultura e emprego. No Cartaxo, porém, o processo permanece dependente da formalização das estruturas que lhe dão corpo.
