13/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-02-2026 18:00

Danos de centenas de milhares de euros no património cultural de Tomar

Danos de centenas de milhares de euros no património cultural de Tomar
Ministra da Cultura esteve no Convento de Cristo e na Mata dos Sete Montes - Foto Município de Tomar
A ministra da Cultura visitou Tomar no rescaldo da tempestade Kristin. Margarida Balseiro Lopes manifestou disponibilidade para apoiar as entidades locais e apontou como objectivo a reconstrução da Charolinha, na Mata dos Sete Montes, até ao final de 2027.

A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, realizou no dia 3 de Fevereiro uma visita de trabalho a Tomar para avaliar os danos provocados pela depressão Kristin no Convento de Cristo e na Mata dos Sete Montes. A visita contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, da directora do Convento de Cristo, Andreia Galvão, e de equipas técnicas.
No Convento de Cristo, Património Mundial da UNESCO, registaram-se diversos estragos, incluindo a destruição de um vitral, o desprendimento de duas gárgulas e danos significativos na envolvente arbórea, nomeadamente no laranjal histórico. Já na Mata dos Sete Montes, gerida pelo ICNF, os prejuízos foram particularmente severos, destacando-se a destruição quase total da Charolinha, monumento do século XVI.
Segundo estimativas técnicas iniciais, a recuperação da Charolinha poderá custar cerca de 250 mil euros, enquanto as intervenções no Convento de Cristo deverão rondar os 500 mil euros. Estes trabalhos deverão ser integrados no fundo nacional de 20 milhões de euros destinado à recuperação do património cultural afectado por intempéries.
A ministra da Cultura manifestou disponibilidade para apoiar as entidades locais e apontou como objectivo a reconstrução da Charolinha até ao final de 2027. Foi ainda assumido um compromisso de colaboração entre a Câmara de Tomar, o Convento de Cristo e a entidade Monumentos e Museus de Portugal para a criação de um novo programa de dinamização e eventual reclassificação de todo o complexo monumental.

