Deslize de terras ameaça estrada em Vialonga e preocupa moradores

Moradores têm feito vários avisos para o estado precário da via mas a circulação ainda não foi condicionada no local.

Um abatimento de terras na Estrada Nacional 115-5, na ligação da Granja em Vialonga (concelho de Vila Franca de Xira) a Santa Iria da Azóia, concelho de Loures, perto do nó de acesso à A1, está a preocupar os moradores e utilizadores da via.

A faixa direita da estrada, que é muito movimentada, está próximo do local onde se registou um grande abatimento de terras mas apesar dos vários alertas da comunidade a circulação no local ainda não foi condicionada e há quem tema pela sua segurança.

