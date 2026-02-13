Sociedade | 13-02-2026 12:33
Deslize de terras ameaça estrada em Vialonga e preocupa moradores
Moradores têm feito vários avisos para o estado precário da via mas a circulação ainda não foi condicionada no local.
Um abatimento de terras na Estrada Nacional 115-5, na ligação da Granja em Vialonga (concelho de Vila Franca de Xira) a Santa Iria da Azóia, concelho de Loures, perto do nó de acesso à A1, está a preocupar os moradores e utilizadores da via.
A faixa direita da estrada, que é muito movimentada, está próximo do local onde se registou um grande abatimento de terras mas apesar dos vários alertas da comunidade a circulação no local ainda não foi condicionada e há quem tema pela sua segurança.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE
