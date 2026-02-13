uma parceria com o Jornal Expresso
13/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-02-2026 11:01

Em VFX a rádio ainda cativa os jovens e ajuda a comunicar

Hoje é dia mundial da rádio e O MIRANTE foi conhecer o clube de rádio da escola Reynaldo dos Santos.

Na escola Reynaldo dos Santos em Vila Franca de Xira o clube de rádio ainda movimenta uma dezena de alunos do secundário e prova que a paixão por este meio de comunicação ainda tem futuro, apesar da evolução tecnológica.
Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro, celebra-se o dia mundial da rádio. A efeméride foi proclamada pela UNESCO em 2011 para reconhecer a importância da rádio como meio de comunicação, sendo que a data foi escolhida por ter sido o dia em que a rádio das Nações Unidas emitiu pela primeira vez em 1946.
É uma reportagem para ler na próxima edição de O MIRANTE.

