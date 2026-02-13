Ex-candidato do Chega detido em Vale do Paraíso por matar ovelha de rival

Mário Couto, ex-candidato pelo Chega à freguesia de Vale do Paraíso nas últimas eleições autárquicas, foi detido pela Polícia Judiciária, na manhã de 4 de Fevereiro. De acordo com comunicado da PJ, o suspeito está “fortemente indiciado pelo crime de dano qualificado, agravado pelo uso de arma de fogo”.

Segundo a PJ, o suspeito, de 49 anos, que é guarda prisional, “tem um histórico de conflitos com a vítima - ex-candidato pelo PSD à mesma assembleia de freguesia - e restante vizinhança, com ameaças reiteradas e episódios de disparos com arma de fogo”. Numa das vezes que disparou, “provocou a morte de um animal, gerando temor constante no lesado e na família e ainda danos patrimoniais avaliados em mais de 20 mil euros”. Esse animal, ao que O MIRANTE apurou, trata-se de uma ovelha que pertencia a um familiar do ex-candidato e autarca social-democrata, Vítor Firmino.

Em 11 de Agosto de 2025, tal como O MIRANTE noticiou, a moradia de Vítor Firmino foi atingida por pelo menos quatro balas durante a madrugada, tendo o alerta sido dado às autoridades cerca das 08h00 quando este regressou a casa e se deparou com marcas dos disparos na fachada da habitação e numa portada. Vizinhos, assim como o lesado, suspeitam que o latir de cães possa ter sido o motivo para os disparos, à semelhança do que já tinha acontecido noutra ocasião. O receio levou Vítor Firmino a abdicar dos animais.

A investigação, levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, permitiu apreender a arma de fogo utilizada e diversas munições. Foram ainda recolhidas, segundo a PJ, provas testemunhais, documentais e periciais, que consolidaram a responsabilização criminal do suspeito. Mário Couto foi ouvido pelo juiz de instrução criminal tendo saído em liberdade, sujeito a medidas de coacção. O MIRANTE tentou chegar à fala com o suspeito, mas sem sucesso.

Mário Couto não conseguiu ser eleito para a Assembleia de Freguesia de Vale do Paraíso, tendo o Chega obtido 11,19% dos votos. A freguesia é presidida pela socialista Madalena Isidro que conquistou 37,87% dos votos válidos. O PSD, liderado por Vítor Firmino, conquistou dois mandatos com 23,51% dos votos, tal como a CDU, com 23,69%.