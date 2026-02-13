Ourém exige reforço urgente da E-Redes para devolver luz e normalidade ao concelho

Mais de duas semanas depois da passagem da depressão Kristin, há casas às escuras ao lado de outras já iluminadas e 115 pessoas continuam fora das suas habitações. O presidente da Câmara de Ourém lança um apelo directo: são precisas mais equipas no terreno e com urgência.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, pediu um reforço imediato das equipas da E-Redes no concelho, fortemente afectado pela depressão Kristin, sublinhando que o município “precisa muito urgentemente de retomar a sua vida normal”. “Gostaria de apelar a que a E-Redes, as entidades que gerem estas equipas, possam colocar mais gente, mais meios no terreno, porque, se isso acontecesse, penso que em poucos dias acabaríamos de resolver o que temos ainda pendente. É esse o apelo que deixo”, afirmou o autarca à Lusa.

Luís Albuquerque alertou para o risco de os concelhos “não tão mediatizados tenderem a cair no esquecimento”, cenário que diz querer evitar. Mais de duas semanas após o temporal, a falta de electricidade continua a ser o principal problema em várias zonas do concelho. O autarca defende o reforço sobretudo de equipas de baixa tensão, descrevendo situações que estão a gerar revolta entre a população. “Há casas que são abastecidas e outras ao lado que não estão abastecidas e isso provoca um sentimento de angústia grande nas pessoas, porque veem que ao seu lado já existe iluminação”, lamentou.