PSP de VFX celebra aniversário prometendo respostas ágeis, francas e humanistas

Divisão policial do concelho atingiu a maioridade com cerimónia realizada no Palácio Municipal do Sobralinho. Subintendente Bruno Pereira defendeu uma reorganização do modelo global de policiamento que o torne mais eficaz, tecnológico e próximo dos cidadãos.

A divisão policial de Vila Franca de Xira da Polícia de Segurança Pública (PSP) atingiu a maioridade e é hoje uma subunidade policial “madura, estabilizada e perfeitamente implantada” no território. Uma situação que permite criar laços e elos essenciais com a comunidade que serve, tendo em vista prestar um serviço público de referência.

A ideia foi defendida na cerimónia de celebração dos 18 anos da criação da divisão de VFX da PSP, pelo actual responsável da divisão de Vila Franca de Xira, subintendente Bruno Pereira. No seu discurso o responsável lembrou que VFX continua a ser um território pacífico apesar de atrair cada vez mais pessoas, com um baixo nível de criminalidade, sobretudo no que diz respeito à criminalidade violenta e grave. Segundo Bruno Pereira também se registam baixos níveis de incivilidade e delinquência juvenil.

“A segurança começa em cada um de nós, esforços isolados estarão sempre condenados ao insucesso”, defendeu o responsável, pedindo um alinhamento entre as autoridades e os seus diferentes órgãos, bem como um reforço do investimento na segurança. “O investimento na Polícia e nos Polícias é um investimento no bem-estar das populações”, dando como bom exemplo os investimentos que o município de Vila Franca de Xira tem feito nas esquadras do concelho.

“É o que muitos municípios têm feito cientes da importância que a segurança assume para as suas comunidades”, notou.

A PSP é hoje um termómetro da paz social e um regulador de conflitos, litígios e diferendos, sendo por isso importante que no futuro a força policial possa ponderar o modelo global de policiamento, “que seja mais eficaz, mais tecnológico e mais próximo, com uma gestão mais eficiente dos recursos”, frisou Bruno Pereira.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE