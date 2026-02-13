Snack-bar do Parque do Lavradio em Alcanena volta à estaca zero após desistência

A concessão do snack-bar/cafetaria do Parque do Lavradio, em Alcanena, regressou ao ponto de partida. O executivo municipal aprovou por unanimidade a reabertura do procedimento concursal, depois de o concorrente inicialmente seleccionado ter desistido da exploração do espaço. O tema foi debatido na reunião de câmara de 2 de Fevereiro, na sequência da comunicação formal da desistência do adjudicatário. Segundo explicou o presidente da autarquia, Rui Anastácio, o procedimento contou com dois concorrentes: um acabou excluído por não cumprir os requisitos exigidos e o outro, apesar de ter vencido o concurso, optou por não avançar com o projecto.

Perante este cenário, o executivo decidiu relançar o concurso, sublinhando a necessidade de colocar o equipamento em funcionamento o mais rapidamente possível. O autarca garantiu que tem procurado despertar o interesse de potenciais exploradores, chegando mesmo a apresentar o espaço a profissionais do sector, com o objectivo claro de ver o snack-bar “pronto a servir” e a dinamizar o parque.

Recorde-se que a criação do Parque do Lavradio arrancou em 2024, no âmbito de uma empreitada adjudicada à empresa Miraterra, Obras Públicas, pelo valor de 655.999 euros, acrescidos de IVA, com um prazo de execução de 365 dias. Na altura, a autarquia sublinhou que o projecto pretendia reforçar a atractividade do núcleo histórico de Alcanena, criando um novo centro funcional económico e social capaz de atrair residentes e investimento. Sem cafetaria em funcionamento, o novo espaço continua, para já, à espera de ganhar a dinâmica prometida.