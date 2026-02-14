Alcanena quer transformar áreas degradadas em zonas turísticas

O Museu Municipal de Alcanena foi palco, a 28 de Janeiro, da primeira reunião oficial do projecto europeu ReDAN – Reviving Degraded Areas for Nature and People, integrado no programa URBACT IV. A iniciativa coloca o concelho no mapa europeu das cidades que apostam na regeneração ambiental através de soluções baseadas na natureza. A sessão contou com a presença da especialista líder do projecto, Maja Kireta, em representação do URBACT, e reuniu parceiros estratégicos para a implementação local da iniciativa, entre os quais a Agência Portuguesa do Ambiente, o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, a associação ambiental GEOTA e a empresa municipal Aquanena.

O encontro serviu para enquadrar o programa URBACT IV, detalhar os objectivos do ReDAN e clarificar a forma como o projecto será operacionalizado em Alcanena. Um dos pontos centrais passa pela capacitação técnica do município para avançar com um projecto-piloto de criação de zonas húmidas artificiais junto à ETAR. O ReDAN decorre entre 2025 e 2028 e tem como missão recuperar áreas degradadas em pequenas e médias cidades europeias, transformando-as em espaços naturais com funções ambientais, educativas, recreativas e de turismo de natureza.

O modelo de referência vem de Ormož, na Eslovénia, onde antigos tanques industriais de uma fábrica de açúcar deram lugar a um relevante reservatório de biodiversidade, hoje reconhecido como exemplo de reconversão ecológica bem-sucedida. Com esta adesão, Alcanena assume a ambição de converter problemas ambientais em oportunidades de desenvolvimento sustentável, apostando em soluções de baixo custo, replicáveis e com envolvimento directo da comunidade na valorização do território.