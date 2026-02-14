uma parceria com o Jornal Expresso
14/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-02-2026 11:58

Apanhado em Vila Franca de Xira com armas ilegais após investigação por violência doméstica

Suspeito comprou uma arma de fogo com a qual ameaçava a ex-mulher e vai agora aguardar pelo julgamento em liberdade.

Um homem de 39 anos foi detido na manhã de 11 de Fevereiro, cerca das 07h00, na cidade de Vila Franca de Xira, na sequência do cumprimento de um mandado de busca domiciliária.
A operação da Polícia de Segurança Pública resultou na apreensão de duas armas de fogo, do tipo pistola, calibre 6,35 mm, bem como 14 munições do mesmo calibre. O suspeito foi detido por posse ilegal de armas de fogo. O mandado de busca foi emitido no âmbito de uma investigação relacionada com o crime de violência doméstica alegadamente praticado pelo suspeito contra a ex-companheira, de quem estava separado há cerca de seis anos. De acordo com as informações apuradas, o homem nunca terá aceite o fim da relação, tendo ameaçado a vítima de morte através das redes sociais. As autoridades tinham ainda recebido indicações de que o suspeito teria adquirido uma arma de fogo, o que motivou o reforço das diligências de investigação e culminou na realização da busca domiciliária. O detido foi presente à Autoridade Judiciária para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência. As investigações prosseguem.

