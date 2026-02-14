Arruda dos Vinhos continua sem Estado de Calamidade apesar de prejuízos superiores a 20 milhões de euros

Arruda dos Vinhos permanece sem a declaração de Estado de Calamidade, apesar de os prejuízos provocados pelas recentes tempestades já ultrapassarem os 20 milhões de euros, um valor que se aproxima do maior orçamento municipal de sempre, fixado este ano em 21,9 milhões de euros, como O MIRANTE dera nota. O presidente do município, Carlos Alves, continua a descrever o que se passa no concelho como uma situação dantesca mas apesar dos apelos continua sem ver o Governo a incluir o concelho na lista de localidades abrangidas pela declaração de estado de calamidade. O concelho tem hoje 51 pessoas desalojadas e 10 deslocadas, com pelo menos 22 habitações sinalizadas como tendo danos graves ou estando em ruínas, não podendo voltar a ser habitadas. Estão cortadas 28 estradas e 13 encontram-se condicionadas.