Sociedade | 14-02-2026 11:55
Dia da Doação de Livros: Bibliotecas que vivem de livros doados
Em Vila Franca de Xira, uma cabine ao estilo londrino é ponto de troca de livros, livre de burocracias. Em Santarém, as Portas de Leitura convidam à partilha de livros e saberes. O MIRANTE foi conhecer os dois projectos a propósito do Dia Internacional da Doação de Livros que se assinala a 14 de Fevereiro.
Pintada de vermelho garrido, bem ao estilo das cabines telefónicas que são símbolo icónico da capital de Inglaterra, a Cabine da Cultura nasceu em Vila Franca de Xira da vontade de criar um espaço acessível a todos, onde a leitura possa circular de forma fácil e livre. O conceito é simples: levar, ler e devolver. “Sem qualquer custo ou burocracia”, destaca o presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, explicando que o principal objectivo é “estimular o gosto pela leitura e promover a partilha de livros entre pessoas de todas as idades”.
Instalada junto ao mercado municipal da cidade, a cabine recebe livros deixados pela população, num apoio que o autarca descreve como “silencioso, mas constante”, sendo actualmente abastecida quase exclusivamente por doações. “Não tem a ver com investimento financeiro, mas com investimento cultural e comunitário”, sublinha numa conversa com O MIRANTE a propósito do Dia Internacional da Doação de Livros, que se assinala a 14 de Fevereiro.
Em Santarém, num formato diferente mas com objectivo semelhante nasceram as Portas de Leitura para potenciar e promover os hábitos de leitura na comunidade escalabitana. Situadas no Jardim da Liberdade, em frente ao ISLA, a escolha deste local esteve assente em critérios como a facilidade de acesso dos utilizadores, a grande movimentação de pessoas na zona e a facilidade de manutenção, efectuada pelo ISLA duas vezes por semana.
*Artigo completo na próxima edição semanal de O MIRANTE
