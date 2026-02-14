Ourém instala 15 câmaras para travar criminalidade

O município de Ourém assinou na quinta-feira, 12 de Fevereiro, um protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública (PSP) para a implementação de um sistema de videovigilância na cidade, numa primeira fase com a instalação de 15 câmaras em pontos considerados críticos. O acordo estabelece o enquadramento legal e os princípios de funcionamento do sistema, que tem como objectivo reforçar a segurança, prevenir a prática de crimes e apoiar a actuação das forças de segurança. As câmaras serão colocadas em zonas de elevada afluência, nomeadamente junto a estabelecimentos escolares, vias de comunicação e outros locais estratégicos, visando a protecção de pessoas e bens e o reforço do sentimento de segurança de residentes e visitantes.

Ao abrigo do protocolo, caberá ao município assegurar a instalação do sistema, definir as características técnicas, promover a formação necessária e instruir o pedido de autorização junto do Ministério da Administração Interna. Já à PSP competirá a operação do sistema, bem como a conservação e protecção dos dados recolhidos, garantindo o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O documento foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e pelo comandante distrital de Santarém da PSP, Luís Carlos Silva Serafim.