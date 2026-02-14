uma parceria com o Jornal Expresso
14/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-02-2026 07:00

Piso degradado preocupa residentes da Urbanização da Quinta das Índias

Buracos na urbanização da Quinta das Índias em Vialonga estão a gerar queixas dos moradores - foto DR
Moradores da Urbanização da Quinta das Índias, em Vialonga, alertam para o mau estado do piso na Rua do Casalinho e na Rua Laura Alves. Câmara de Vila Franca de Xira diz que as intervenções estão validadas e aguardam priorização com os SMAS.

Os moradores da Urbanização da Quinta das Índias, em Vialonga, queixam-se do mau estado das vias, nomeadamente do piso cheio de buracos na Rua do Casalinho e na Rua Laura Alves. A situação agravou-se com a chuva e com a passagem diária dos autocarros da Carris Metropolitana. “É uma estrada de passagem de inúmeros veículos, incluindo autocarros da ABEIV que transportam crianças. Sei que estamos numa época difícil, mas espero que tenham em consideração que as nossas crianças passam ali diariamente”, alerta Tatiana Catoja.
A Câmara de Vila Franca de Xira informou que, na Rua do Casalinho, a intervenção já está identificada e validada pelos SMAS (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento). O arruamento aguarda agora selecção e priorização, em articulação com a Junta de Freguesia de Vialonga, para que se possa avançar para a fase de execução.
Ainda de acordo com o município, na Rua Laura Alves a situação da via está tecnicamente validada, encontrando-se nesta fase a aguardar parecer e respectiva validação por parte dos SMAS, de forma a garantir a conformidade prévia das infraestruturas antes de qualquer intervenção.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Junta de Freguesia de Vialonga continuam a trabalhar em articulação para assegurar que estas melhorias sejam concretizadas com a maior brevidade possível, garantindo a qualidade e a segurança das vias públicas, garante o município.

