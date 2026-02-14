Ruas e equipamentos públicos de Abrigada precisam de reparação

José Manuel Catarino, ex-vereador da CDU na Câmara de Alenquer, alertou para vários problemas em Abrigada e Cabanas de Torres, freguesia onde se realizou, pela primeira vez, uma reunião descentralizada do executivo camarário. Na Rua Vitorino Fazendeiro, nas Marés, há uma tampa de esgoto que salta quando chove, o que representa perigo para automobilistas e peões uma vez que pode ficar um buraco aberto e a tampa ser projectada vários metros.

Também nas Marés, questionou quais os planos da autarquia para o parque infantil que começou a ser construído na Rua José Malhado, mas cuja obra parou, alegadamente devido a problemas com o material do piso que entretanto acabou por ser roubado. Na mesma rua duas viaturas já colidiram com uma estrutura publicitária em ferro, da câmara, que já devia ter sido retirada.

José Manuel Catarino lamentou ainda o facto de apenas metade da Rua do Moinho estar alcatroada, enquanto a outra metade continua com buracos, e criticou o estado “lastimável” da Estrada 1.4, que necessita de intervenção urgente. Na resposta, o presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, comprometeu-se a verificar o ponto de situação do parque infantil e a remover o outdoor da autarquia da via pública.