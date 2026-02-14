Tempestade Kristin causou a maior catástrofe de sempre no concelho de Ourém

Na sessão da Assembleia Municipal de Ourém de 13 de Fevereiro, o presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), classificou a passagem da tempestade Kristin como “a maior catástrofe natural” alguma vez registada no concelho, deixando um rasto de destruição sem precedentes. Segundo o autarca, a tempestade que atingiu o território na madrugada de 28 de Janeiro deixou cerca de 800 dos 1000 quilómetros de estradas obstruídos, isolando localidades em todo o concelho. A circulação foi restabelecida em três dias, graças ao trabalho conjunto da Protecção Civil, operacionais no terreno e mais de 800 voluntários. O município activou o estado de emergência municipal, tendo posteriormente sido declarado estado de calamidade pelo Governo.

No que respeita aos bens essenciais, 95% do abastecimento de água estava reposto seis dias depois, encontrando-se actualmente normalizado. Já as comunicações continuam com falhas em algumas zonas e o fornecimento de energia eléctrica permanece como o principal problema, sobretudo nas ligações às habitações. A nível social, a tempestade provocou mais de 10 mil habitações danificadas e 79 empresas afectadas. Foram registados 71 agregados familiares desalojados (113 pessoas), estando parte acolhida em soluções temporárias, incluindo Zonas de Concentração e Apoio à População e apartamentos de emergência. Há ainda 266 situações de vulnerabilidade social sinalizadas e acompanhadas. Também as 34 escolas do concelho sofreram danos, mas todas reabriram no prazo de poucos dias, após intervenções urgentes.