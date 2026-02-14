uma parceria com o Jornal Expresso
14/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-02-2026 15:08

Tempestade Kristin causou a maior catástrofe de sempre no concelho de Ourém

Tempestade Kristin causou a maior catástrofe de sempre no concelho de Ourém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Intempérie provocou danos sem precedentes, afectando milhares de habitações, empresas e infraestruturas, e deixando dezenas de famílias desalojadas. Presidente da câmara fez o balanço da situação na assembleia municipal.

Na sessão da Assembleia Municipal de Ourém de 13 de Fevereiro, o presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), classificou a passagem da tempestade Kristin como “a maior catástrofe natural” alguma vez registada no concelho, deixando um rasto de destruição sem precedentes. Segundo o autarca, a tempestade que atingiu o território na madrugada de 28 de Janeiro deixou cerca de 800 dos 1000 quilómetros de estradas obstruídos, isolando localidades em todo o concelho. A circulação foi restabelecida em três dias, graças ao trabalho conjunto da Protecção Civil, operacionais no terreno e mais de 800 voluntários. O município activou o estado de emergência municipal, tendo posteriormente sido declarado estado de calamidade pelo Governo.
No que respeita aos bens essenciais, 95% do abastecimento de água estava reposto seis dias depois, encontrando-se actualmente normalizado. Já as comunicações continuam com falhas em algumas zonas e o fornecimento de energia eléctrica permanece como o principal problema, sobretudo nas ligações às habitações. A nível social, a tempestade provocou mais de 10 mil habitações danificadas e 79 empresas afectadas. Foram registados 71 agregados familiares desalojados (113 pessoas), estando parte acolhida em soluções temporárias, incluindo Zonas de Concentração e Apoio à População e apartamentos de emergência. Há ainda 266 situações de vulnerabilidade social sinalizadas e acompanhadas. Também as 34 escolas do concelho sofreram danos, mas todas reabriram no prazo de poucos dias, após intervenções urgentes.
Luís Albuquerque garantiu que o município continuará a pressionar as entidades responsáveis pela reposição total da energia e a trabalhar no levantamento rigoroso dos prejuízos, estimados em vários milhões de euros, para efeitos de apoio financeiro. “Todos juntos vamos conseguir ultrapassar mais esta calamidade e reerguer o nosso concelho”, concluiu.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar