Sociedade | 15-02-2026 12:00

Detidos em Rio Maior por furto de metais não preciosos

FOTO - GNR
A GNR deteve em flagrante delito três homens, com idades entre os 35 e os 42 anos, pelo crime de furto de metais não preciosos, no concelho de Rio Maior. Após denúncia a dar conta de um furto no interior de uma empresa, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, tendo interceptado a viatura e os suspeitos, que já se encontravam em fuga.
Durante a operação foi recuperado o seguinte material: 400 metros de fio de cobre; um berbequim; uma aparafusadora; uma mala de ferramentas; oito extensões eléctricas; um projetor de luz; diversas válvulas de cobre. O material recuperado foi restituído ao seu legítimo proprietário. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção de apresentações diárias no posto policial da área de residência. A intervenção, no dia 11 de Fevereiro, contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém.

