uma parceria com o Jornal Expresso
15/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-02-2026 15:00

Entroncamento reforça ponte entre educação e património ferroviário

Entroncamento reforça ponte entre educação e património ferroviário
FOTO – CM Entroncamento
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Museu Nacional Ferroviário e Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento firmam protocolo de colaboração para aproximar alunos e comunidade escolar do património ferroviário.

A Fundação Museu Nacional Ferroviário (FMNF) e o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento (AECE) formalizaram, no dia 11 de Fevereiro, um protocolo de colaboração com o objectivo de valorizar o património histórico e tecnológico ferroviário junto da comunidade escolar.
A parceria procura articular a missão cultural do museu com o trabalho educativo desenvolvido pelo agrupamento de escolas, que abrange mais de 3300 alunos e cerca de 500 profissionais entre docentes e funcionários. O acordo foi assinado pelo presidente do Conselho Directivo da FMNF, Manuel de Novaes Cabral, e pela directora do AECE, Ana Margarida Costa, estabelecendo uma cooperação centrada na divulgação da colecção e das actividades do museu.
No âmbito do protocolo, o museu compromete-se a garantir acesso gratuito às suas instalações para a comunidade escolar, incluindo visitas livres e orientadas, mediante marcação prévia. Já o agrupamento assume a promoção activa destas visitas junto da comunidade escolar, reconhecendo oficialmente a Fundação Museu Nacional Ferroviário como entidade parceira nas suas plataformas institucionais. O entendimento prevê ainda a possibilidade de desenvolvimento de projectos e iniciativas conjuntas no futuro, reforçando o papel das duas instituições na promoção do conhecimento e cultura e da ligação entre escola e património local.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar