Entroncamento reforça ponte entre educação e património ferroviário

A Fundação Museu Nacional Ferroviário (FMNF) e o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento (AECE) formalizaram, no dia 11 de Fevereiro, um protocolo de colaboração com o objectivo de valorizar o património histórico e tecnológico ferroviário junto da comunidade escolar.

A parceria procura articular a missão cultural do museu com o trabalho educativo desenvolvido pelo agrupamento de escolas, que abrange mais de 3300 alunos e cerca de 500 profissionais entre docentes e funcionários. O acordo foi assinado pelo presidente do Conselho Directivo da FMNF, Manuel de Novaes Cabral, e pela directora do AECE, Ana Margarida Costa, estabelecendo uma cooperação centrada na divulgação da colecção e das actividades do museu.