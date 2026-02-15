uma parceria com o Jornal Expresso
15/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-02-2026 07:00

Pontes da Chamusca e Constância: "Em Lisboa ou no Porto já estava resolvido"

Pontes da Chamusca e Constância: "Em Lisboa ou no Porto já estava resolvido"
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cheias expõem fragilidades antigas e presidente da CIM não poupa críticas: “Em Lisboa ou no Porto já estava resolvido”.

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo voltou a colocar o dedo na ferida: a região não pode continuar à espera da conclusão do IC9 nem de soluções para as pontes da Chamusca e de Constância. Para Manuel Jorge Valamatos, a sucessão de cheias e constrangimentos na mobilidade veio apenas confirmar o que há muito é reivindicado, a urgência de investir em acessibilidades para garantir coesão territorial e segurança.
Em declarações à Lusa, o também presidente da Câmara de Abrantes defendeu que “não precisamos só da conclusão do IC9, precisamos da conclusão do IC9 e de um conjunto de outras infraestruturas”, sublinhando que a região continua vulnerável por falta de alternativas viárias eficazes. A situação das travessias sobre o Tejo é, para o autarca, um dos exemplos mais evidentes dessa fragilidade. Na Chamusca, a ponte apresenta sinais de degradação que obrigam à circulação alternada por razões de segurança. Já em Constância, a travessia está interditada a veículos pesados, igualmente por motivos de segurança, condicionando o transporte de mercadorias e afetando a dinâmica económica local.
Valamatos considera que os recentes episódios de cheias devem servir de alerta definitivo para o Governo. “Neste contexto que estamos a viver, aquilo que aprendemos é que, mais uma vez, se torna urgente a conclusão do IC9”, afirmou, dizendo querer acreditar que o executivo compreenda “de uma vez por todas” a importância estratégica da via, sobretudo para as zonas industriais da região, com destaque para o Tramagal. Para o presidente da CIM do Médio Tejo, não se trata apenas de uma estrada, mas de uma questão de igualdade territorial. A requalificação ou construção de novas pontes na Chamusca e em Constância, bem como a melhoria global da rede viária, são vistas como peças-chave para garantir desenvolvimento económico, fixação de população e maior resiliência perante fenómenos extremos.
“Esta região merece uma atenção que já deveria ter acontecido há muitos anos”, frisou, numa crítica directa ao que considera ser um tratamento desigual face às áreas metropolitanas. “Em qualquer sítio em Lisboa ou em qualquer sítio do Porto estas situações já estavam resolvidas”, reforçou.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar