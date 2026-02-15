Transportes no distrito de Santarém: um mapa de desigualdades sobre rodas

No distrito de Santarém o acesso ao transporte público é tudo menos homogéneo. Os números dos Censos de 2021 mostram um território onde a mobilidade colectiva é excepção e não regra, e onde a possibilidade de viver sem automóvel depende do concelho onde se reside. Entre os 21 concelhos do distrito, a percentagem de população empregada que utiliza transporte público nas deslocações para o trabalho varia entre os 0,8% e os 9,9%, revelando um fosso profundo no acesso a um direito básico.

O Entroncamento surge como o concelho onde o transporte público tem maior peso, com 9,9% dos trabalhadores a utilizarem meios colectivos, um valor explicado pela centralidade ferroviária e pela ligação directa a outros territórios. Mesmo assim, o dado esconde uma penalização clara: quem se desloca em transporte colectivo demora, em média, 56,9 minutos, mais do triplo do tempo gasto por quem utiliza transporte individual. O Cartaxo surge logo a seguir, com 7,8% de utilização de transporte público, mas também aqui a diferença de tempo é significativa, com deslocações colectivas a ultrapassarem os 49 minutos em média.

Santarém, capital de distrito, apresenta um valor de 6% de utilização de transporte público, semelhante ao de Vila Nova da Barquinha e Benavente. São concelhos onde existe alguma oferta estruturada, mas longe de garantir uma alternativa eficaz ao automóvel. Em Santarém, quem usa transporte colectivo demora em média mais de 40 minutos a chegar ao trabalho, mais do dobro do tempo registado nas deslocações individuais. Em Benavente, essa média sobe para quase 44 minutos.

A meio da tabela surgem concelhos como Tomar, Torres Novas e Abrantes, onde menos de 5% da população empregada recorre ao transporte público. Nestes territórios, a utilização residual não resulta apenas de opção individual, mas da ausência de soluções fiáveis e compatíveis com horários laborais. Ainda assim, os tempos médios de deslocação em transporte colectivo rondam os 40 minutos. Mais abaixo estão Almeirim, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Coruche e Chamusca, todos com valores entre os 2,9% e os 3,5% de utilização de transporte público. Aqui, o automóvel é claramente dominante e o transporte colectivo funciona como recurso de última instância.

Nos últimos lugares surgem concelhos como Golegã, Alpiarça, Ourém, Ferreira do Zêzere, Alcanena, Sardoal e Mação, onde o uso de transporte público não chega sequer a 2% da população empregada. Em Mação, apenas 0,8% dos trabalhadores utilizam transporte colectivo.

O retrato destes números é claro: no distrito de Santarém, o transporte público não funciona como factor de coesão territorial, mas como marcador de desigualdade. Onde existe alguma oferta, ela é lenta; onde é mais rápida, quase não existe. A consequência é um território dividido entre quem pode garantir mobilidade própria e quem fica limitado nas oportunidades de trabalho, acesso à saúde ou frequência escolar.