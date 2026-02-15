uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 15-02-2026 08:52

Travessia de solidariedade até ao coração de Valada

Em terras de Valada, no Cartaxo, houve sinais de proximidade e comunhão. Duas semanas depois da Eucaristia ter ficado suspensa pelas condições climatéricas, a comunidade voltou a reunir-se. O Bispo de Santarém, D. José Traquina, acompanhado pelo pároco, Pe. Miguel Ângelo, fez-se ao caminho para estar junto do seu povo. A travessia de barco só foi possível graças ao empenho dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, e contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo e das Juntas de Freguesia de Valada e de Vale da Pedra.

