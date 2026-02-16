Alenquer com novos desalojados após deslizamentos de terras

Os desalojados no concelho de Alenquer continuam a aumentar na sequência do mau tempo que tem assolado a região Oeste, elevando para 122 o número total de pessoas sem habitação.

De acordo com o comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Oeste, Carlos Silva, os sete novos casos de desalojamento registaram-se na localidade de Casal Monteiro onde deslizamentos de terras provocaram danos significativos em várias habitações. Do total de desalojados contabilizados, oito pessoas já regressaram entretanto às suas casas.

Também o número de deslocados por precaução aumentou, passando de 207 para 216 pessoas, das quais 82 já puderam regressar às suas habitações. Os nove novos casos foram registados nas localidades do Soupo, igualmente no concelho de Alenquer, e em Casal do Carvalho/Lapão, no concelho de Arruda dos Vinhos. Todos os desalojados e deslocados foram realojados em casas próprias ou de familiares.

Entretanto, 12 camiões-cisterna continuam a assegurar o abastecimento de água no concelho de Arruda dos Vinhos, único do Oeste onde ainda subsistem falhas no fornecimento, procedendo ao enchimento de reservatórios e à distribuição directa à população.

Dos 12 concelhos da região Oeste, apenas Bombarral e Caldas da Rainha já desactivaram os respectivos planos municipais de emergência e protecção civil, mantendo-se estes activos nos restantes territórios abrangidos pelo Sub-Comando do Oeste.