Dezenas de animais morreram em Azambuja isolados pelas cheias

Responsáveis por talhões de hortas sociais deixaram animais de espécies pecuárias e domésticas entregues à sua sorte durante as cheias. Dezenas de cadáveres estão a ser recolhidos, com a veterinária municipal a admitir “falhas”. Autoridades tentam identificar proprietários e caso segue para o Ministério Público.

No concelho de Azambuja centenas de animais domésticos e de espécies de pecuária em risco de vida foram e continuam a ser alimentados e resgatados em locais isolados pelas cheias. Mas para alguns a ajuda chegou tarde demais. Segundo o IRA- Intervenção e Resgate Animal, accionado para o resgate de emergência, “dezenas de animais mortos por afogamento” foram “deixados para trás no município de Azambuja”.

No âmbito da Operação Maré Cheia, o IRA, relata o “resgate de animais fechados em construções precárias inundadas que se encontram em risco de afogamento” e casos em que, “devido ao caudal das águas”, os “animais encontravam-se isolados há vários dias, tendo por isso morrido por falta de alimento. Estamos a encontrar dezenas de animais mortos que não foram atempadamente evacuados, na sua maioria de espécies de pecuária”, refere esta organização não governamental.

A veterinária municipal de Azambuja, Marisa Santos, reconhece a O MIRANTE que “alguma coisa falhou” e que é preciso “tirar as devidas ilações e consequências”, tendo em conta a mortandade e a quantidade de animais que foram deixados para trás em talhões afectos às hortas sociais, na freguesia de Azambuja. “As pessoas que tinham as hortas mais em risco retiraram os animais e puseram-nos a salvo. Mas, infelizmente, o oposto também aconteceu... fiquei bastante desiludida e triste. Eu tenho de garantir o bem-estar animal e sinto que falhei neste aspecto, por ter acreditado nas pessoas e não ter batido a cada porta, presencialmente”, diz em declarações ao nosso jornal, explicando que as pessoas foram avisadas pela protecção civil, por comunicados e algumas telefonicamente, do perigo que as inundações representavam para os animais.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.