IPSS da Carregueira com salários em atraso; Nuno Mira diz que município tem obrigação de apoiar

A direcção do Centro de Apoio Social da Carregueira reuniu-se com o presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, num momento particularmente delicado para a instituição. Segundo o autarca, que adiantou a informação na última sessão camarária, realizada a 4 de Fevereiro, estão em atraso cinco vencimentos aos trabalhadores, situação que confirma as dificuldades financeiras profundas que o centro atravessa “há demasiados anos” e que têm vindo a ser notícia em O MIRANTE, por várias vezes.

Tal como o nosso jornal noticiou, o Centro de Apoio Social da Carregueira presta respostas sociais consideradas vitais para a população local, nomeadamente no apoio a idosos e famílias vulneráveis, mas tem enfrentado problemas de sustentabilidade financeira, agravados por divergências com o município. Está em causa um litígio relacionado com apoios e compromissos financeiros assumidos no passado, que a instituição considera fundamentais para garantir o funcionamento regular dos serviços.

O MIRANTE deu conta, em edições anteriores, de que este diferendo entre a autarquia e a IPSS tem condicionado a estabilidade da instituição, gerando incerteza entre trabalhadores e utentes e colocando mesmo em risco a continuidade do centro. A situação levou a alertas públicos para a possibilidade de encerramento, cenário que o presidente da câmara rejeita. “Para mim não faz sentido existir um litígio entre um município e uma IPSS que faz um trabalho tão importante. Muito menos deixar que a instituição feche”, afirmou Nuno Mira, sublinhando que a reunião teve como objectivo abrir caminho ao diálogo e a um entendimento que permita ultrapassar o conflito. O autarca defende uma solução negociada que salvaguarde os postos de trabalho e assegure a manutenção das respostas sociais numa freguesia onde o centro é visto como um pilar do apoio comunitário. O Centro de Apoio Social da Carregueira tem várias dezenas de funcionários e presta serviços nas valências de lar de idosos (ERPI), serviço de apoio domiciliário e centro de dia.