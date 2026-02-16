uma parceria com o Jornal Expresso
16/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-02-2026 12:00

Rastreio gratuito do cancro da mama no concelho de Mação

cancro da mama
foto ilustrativa
Rastreio vai ser realizado numa Unidade Móvel entre os dias 23 de Fevereiro e 10 de Março, em diferentes localidades do concelho.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), vai dar continuidade ao rastreio do cancro da mama no concelho de Mação, numa iniciativa que visa reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. O rastreio vai ser realizado numa unidade móvel entre os dias 23 de Fevereiro e 10 de Março, em diferentes localidades do concelho.
Entre 23 e 25 de Fevereiro, a unidade vai estar instalada em Envendos, junto às piscinas. Nos dias 26 e 27 de Fevereiro, o rastreio decorre em Cardigos, junto à Santa Casa da Misericórdia. De 2 a 10 de Março, a iniciativa vai ter lugar em Mação. A acção destina-se a mulheres com idades compreendidas entre os 45 e os 74 anos, residentes no concelho e elegíveis para o rastreio.

