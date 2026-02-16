uma parceria com o Jornal Expresso
16/02/2026

Sociedade | 16-02-2026 12:00

Recinto do mercado mensal de Samora Correia espera solução estrutural para acolher eventos
A ausência de um espaço preparado para receber feiras, festivais e iniciativas sazonais foi um dos temas de debate na reunião de câmara de Benavente, a propósito do orçamento municipal para 2026. O recinto do mercado de Samora Correia esteve no centro das atenções, mas sem uma resposta clara quanto à sua modernização.

O futuro do recinto do mercado de Samora Correia e a falta de um espaço estruturado para eventos ao ar livre continuam por resolver, apesar de o local ser apontado como estratégico para acolher iniciativas regulares como feiras mensais, festivais e o Mercado de Natal, cuja realização na cidade está prevista e já tem dotação financeira assegurada no orçamento municipal.
A questão foi novamente levantada na discussão do orçamento municipal para 2026, com críticas à inexistência de um plano concreto para qualificar o espaço, em terra batida, entre a Casa Mortuária e o Centro Cultural de Samora Correia. O actual parque de estacionamento, onde decorre o mercado no primeiro sábado de cada mês, é apontado como uma solução natural para funcionar como recinto polivalente de eventos.
O vereador Frederico Antunes, do Chega, alertou para o facto de o município prever investimentos em eventos de grande dimensão, como o Mercado de Natal designado por “Lezíria Encantada”, sem garantir previamente um espaço com condições físicas adequadas. Segundo o autarca, a inexistência de pavimentação e os problemas recorrentes de lama impossibilitam, em determinadas alturas do ano, a realização de iniciativas em Samora Correia.
Durante a intervenção, foi defendido que a pavimentação do parque de estacionamento junto ao Centro Cultural permitiria resolver vários constrangimentos em simultâneo: criar um recinto apto para eventos ao ar livre, melhorar as condições do mercado mensal, permitir o crescimento da actividade comercial e reforçar a oferta de estacionamento numa zona central da cidade.
O debate estendeu-se também à necessidade de investimento em infraestruturas próprias de apoio aos eventos, evitando o recurso sistemático ao aluguer de tendas e equipamentos. Foi referido que a aquisição de estruturas permanentes permitiria reduzir custos a médio prazo e garantir maior estabilidade na organização de festivais e certames.
A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, confirma que a autarquia está a equacionar a compra de tendas próprias, sublinhando que este tipo de equipamento é utilizado em vários eventos ao longo do ano, desde certames temáticos a iniciativas culturais e gastronómicas. A autarca assegura que a aquisição de uma tenda irá poupar “muito dinheiro” aos cofres da autarquia e reafirma que a Lezíria Encantada se realizará na freguesia de Samora Correia.
Continua, para já, por esclarecer qual será a solução definitiva para o recinto do mercado e se será criado um espaço estruturado que permita à cidade acolher, com regularidade, eventos de maior dimensão com melhores condições do que as existentes.

