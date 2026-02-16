uma parceria com o Jornal Expresso
16/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 16-02-2026 20:46

Vila Franca de Xira estima prejuízos de 15 milhões de euros após 11 dias de tempestade

Vila Franca de Xira estima prejuízos de 15 milhões de euros após 11 dias de tempestade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Desde o dia 5 de fevereiro, o concelho enfrentou uma pressão logística sem precedentes, registando-se: 483 ocorrências, 1471 operacionais envolvidos, 277 viaturas no terreno e 36 pessoas assistidas: 33 retiradas por cautela (maioritariamente da Vala do Carregado) e 3 relocalizadas.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Vila Franca de Xira foi desativado esta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, após um período de 11 dias de "grande dificuldade climatérica". O balanço preliminar foi apresentado em reunião de câmara pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que apontou para prejuízos que rondam os 15 milhões de euros.
Desde o dia 5 de fevereiro, o concelho enfrentou uma pressão logística sem precedentes, registando-se: 483 ocorrências, 1471 operacionais envolvidos, 277 viaturas no terreno e 36 pessoas assistidas: 33 retiradas por cautela (maioritariamente da Vala do Carregado) e 3 relocalizadas.
Foram ainda estabelecidos dois centros de acolhimento de emergência nos Pavilhões Municipais da Castanheira do Ribatejo e do Sobralinho, que garantiram pernoita e alimentação às populações afectadas.
Durante a Reunião de Câmara, Fernando Paulo Ferreira não poupou críticas à E-REDES, apontando a incapacidade da entidade em assegurar o fornecimento eléctrico a muitas famílias, e à IP – Infraestruturas de Portugal, pela demora na tomada de decisões urgentes.
Perante o cenário de destruição, o autarca revelou estar em articulação com outros municípios da Área Metropolitana de Lisboa para reivindicar apoio suplementar junto do Governo. O objetivo é garantir o financiamento necessário para as obras de reconstrução e reposição da normalidade.
Embora os caminhos ribeirinhos tenham reaberto hoje, o troço de Vila Franca de Xira permanece encerrado devido à necessidade de intervenções estruturais pesadas.
"O trabalho está longe de estar terminado", alertou o presidente da câmara, sublinhando que as equipas municipais continuam no terreno a avaliar riscos de novos deslizamentos de terras e a diagnosticar danos em habitações.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar