Sociedade | 17-02-2026 15:00
Almoço de Cozido à Portuguesa em Casais da Amendoeira
foto ilustrativa
Casais da Amendoeira vai receber o 3.º Almoço de Cozido à Portuguesa no Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense, em Pontével.
O Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense vai receber no domingo, 22 de Fevereiro, o 3.º Almoço de Cozido à Portuguesa, prometendo um momento de convívio, tradição e boa gastronomia portuguesa. O evento pretende reforçar os laços da comunidade local, proporcionando um ambiente acolhedor onde não faltará o sabor autêntico do tradicional cozido.
Os fundos resultantes do evento revertem para a continuidade das obras de melhoramento das instalações da colectividade, contribuindo directamente para o desenvolvimento e valorização do espaço ao serviço da comunidade. A organização convida toda a população e amigos da região a juntarem-se a este almoço solidário, com início marcado para as 13h00.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar