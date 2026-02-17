Almoço de Cozido à Portuguesa em Casais da Amendoeira

Casais da Amendoeira vai receber o 3.º Almoço de Cozido à Portuguesa no Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense, em Pontével.

O Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense vai receber no domingo, 22 de Fevereiro, o 3.º Almoço de Cozido à Portuguesa, prometendo um momento de convívio, tradição e boa gastronomia portuguesa. O evento pretende reforçar os laços da comunidade local, proporcionando um ambiente acolhedor onde não faltará o sabor autêntico do tradicional cozido.