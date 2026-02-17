uma parceria com o Jornal Expresso
17/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-02-2026 15:00

Almoço de Cozido à Portuguesa em Casais da Amendoeira

Casais da Amendoeira vai receber o 3.º Almoço de Cozido à Portuguesa no Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense, em Pontével.

O Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense vai receber no domingo, 22 de Fevereiro, o 3.º Almoço de Cozido à Portuguesa, prometendo um momento de convívio, tradição e boa gastronomia portuguesa. O evento pretende reforçar os laços da comunidade local, proporcionando um ambiente acolhedor onde não faltará o sabor autêntico do tradicional cozido.
Os fundos resultantes do evento revertem para a continuidade das obras de melhoramento das instalações da colectividade, contribuindo directamente para o desenvolvimento e valorização do espaço ao serviço da comunidade. A organização convida toda a população e amigos da região a juntarem-se a este almoço solidário, com início marcado para as 13h00.
