Automotora que garantiu apoio a Valada despede-se com reabertura da estrada

A automotora que durante dias foi a “linha de vida” da população de Valada terminou a 16 de Fevereiro o seu serviço, criado para responder ao isolamento provocado pelas cheias do Tejo. A solução ferroviária, activada em articulação com a CP, garantiu deslocações essenciais numa altura em que a estrada estava submersa e a freguesia praticamente cercada pela água. A medida foi implementada depois da subida das águas do Tejo e da Vala Real ter cortado acessos rodoviários, deixando residentes condicionados nas suas rotinas diárias, no acesso ao trabalho, a serviços de saúde e a bens essenciais. Durante o período mais crítico, a automotora assegurou uma resposta rápida e eficaz, permitindo manter alguma normalidade num cenário marcado pela incerteza.

Segundo a Câmara Municipal do Cartaxo, o serviço estava inicialmente previsto até meados da última semana de Fevereiro. No entanto, a reabertura da estrada que liga o Vale de Santarém a Porto de Muge tornou desnecessária a manutenção da solução ferroviária de emergência. Apesar da normalização dos acessos, a autarquia deixa um aviso claro: a via reaberta apresenta ainda más condições de circulação, consequência directa dos dias em que esteve submersa, exigindo prudência redobrada por parte dos condutores. Durante os dias em que esteve operacional, a ligação ferroviária revelou-se fundamental para dezenas de residentes, assegurando mobilidade numa fase particularmente difícil. A resposta conjunta entre município, juntas de freguesia e CP foi sublinhada pelo presidente da câmara, João Heitor, que agradeceu a colaboração institucional e destacou o esforço feito para apoiar a população num “momento particularmente exigente”.