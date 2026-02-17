Ensino superior público abre mais 1.465 vagas em 2026/2027

O reforço incide sobretudo nas vias de acesso alternativas e na formação de professores, numa altura em que o Governo procura responder à escassez de docentes e às necessidades do mercado de trabalho.

O ensino superior público vai disponibilizar 78.283 vagas no ano lectivo 2026/2027, mais 1.465 do que no actual, revelou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

O MECI indica que as Instituições de Ensino Superior (IES) oferecem 56.790 vagas através do Regime Geral de Acesso (RGA), mais 834 do que no presente ano, e 21.493 por via dos Regimes e Concursos Especiais, que registam um aumento de 631 lugares.

De acordo com informação do Instituto para o Ensino Superior, divulgada pelo ministério, das 13 instituições universitárias públicas, apenas a Universidade do Algarve reduz o número de vagas, menos cinco, fixando-se em 1.651. A Universidade da Madeira mantém os 714 lugares.

As restantes universidades, bem como o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), aumentam a oferta. Os maiores reforços verificam-se na Universidade de Coimbra (mais 163 vagas, para um total de 3.905) e na Universidade Nova de Lisboa (mais 119, para 2.991).

No ensino politécnico, das 15 instituições, incluindo a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, uma mantém o número de vagas: o Instituto Politécnico de Beja, com 519 lugares.

Seis politécnicos reduzem a oferta, com as maiores quebras a registarem-se no Instituto Politécnico da Guarda (menos 126 vagas, para 728) e no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (menos 119, para 960).

Em sentido inverso, os maiores aumentos ocorrem no Instituto Politécnico do Porto, que passa a disponibilizar 3.393 vagas (mais 152), e no Instituto Politécnico de Coimbra, com 2.367 (mais 136).

O ministério sublinha a “diversificação das vias de acesso”, com um aumento de 19% das vagas destinadas a titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). No conjunto, os politécnicos oferecem 21.949 vagas através do RGA (mais 26) e reforçam em 706 os lugares nos Concursos Especiais.

Destacam-se os aumentos para titulares de Diploma de Técnico Superior Profissional (mais 233 vagas, +19,3%), Diploma de Especialização Tecnológica (mais 25, +11,8%), Cursos de Dupla Certificação (mais 118, +14,7%) e estudantes internacionais (mais 199, +11,4%).

As licenciaturas em Educação Básica voltam igualmente a crescer no Concurso Nacional de Acesso, com um aumento de 12%, fixando-se em 1.344 vagas, mais 147 do que no presente ano. Segundo o MECI, este reforço resulta de contratos-programa assinados com 10 IES para potenciar a formação inicial de professores, através da majoração do financiamento.

Para mitigar a escassez de docentes, o ministério anuncia ainda 2.500 bolsas anuais, no valor da propina, destinadas a novos estudantes matriculados em licenciaturas e mestrados que conferem habilitação profissional para a docência.

No curso de Medicina foram fixadas 1.656 vagas, mais 62 do que no ano lectivo em curso: 40 correspondem à abertura de um novo curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e 22 a um reforço na Universidade de Coimbra.

O Instituto para o Ensino Superior assinala ainda que foram estabelecidas 9.290 vagas em cursos orientados para competências digitais.