Sociedade | 17-02-2026 13:32
Pai detido em Vila Franca de Xira por violência doméstica contra a filha
Um homem de 35 anos foi detido após suspeitas de agressões físicas reiteradas contra a própria filha, denunciadas pela vítima na escola e confirmadas pela PSP.
Um homem de 35 anos foi detido em Vila Franca de Xira por suspeitas do crime de violência doméstica contra a própria filha, de 16 anos.
As denúncias de agressões já tinham sido feitas à PSP no dia 9 de Fevereiro, depois de a filha do agressor ter revelado na escola o que se passava em casa.
Segundo a polícia, a jovem terá sido alvo de agressões físicas por parte do progenitor e admitiu ter receio de regressar a casa e ser novamente agredida.
As autoridades iniciaram a investigação do caso e, no dia 14 de Fevereiro, perante uma “eventual repetição da conduta”, deslocaram-se à residência da família, onde a menor se encontrava “bastante abalada” e relatou um novo episódio de violência, desta vez mais grave.
O homem terá agredido a filha com murros e estaladas, tendo ainda utilizado um cabo eléctrico para a chicotear em várias zonas do corpo.
O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações semanais junto das autoridades policiais da área de residência.
