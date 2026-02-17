Pai detido em Vila Franca de Xira por violência doméstica contra a filha

Um homem de 35 anos foi detido em Vila Franca de Xira por suspeitas do crime de violência doméstica contra a própria filha, de 16 anos.

As denúncias de agressões já tinham sido feitas à PSP no dia 9 de Fevereiro, depois de a filha do agressor ter revelado na escola o que se passava em casa.

Segundo a polícia, a jovem terá sido alvo de agressões físicas por parte do progenitor e admitiu ter receio de regressar a casa e ser novamente agredida.

As autoridades iniciaram a investigação do caso e, no dia 14 de Fevereiro, perante uma “eventual repetição da conduta”, deslocaram-se à residência da família, onde a menor se encontrava “bastante abalada” e relatou um novo episódio de violência, desta vez mais grave.

O homem terá agredido a filha com murros e estaladas, tendo ainda utilizado um cabo eléctrico para a chicotear em várias zonas do corpo.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações semanais junto das autoridades policiais da área de residência.