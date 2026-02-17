uma parceria com o Jornal Expresso
17/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-02-2026 13:32

Pai detido em Vila Franca de Xira por violência doméstica contra a filha

Pai detido em Vila Franca de Xira por violência doméstica contra a filha
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um homem de 35 anos foi detido após suspeitas de agressões físicas reiteradas contra a própria filha, denunciadas pela vítima na escola e confirmadas pela PSP.

Um homem de 35 anos foi detido em Vila Franca de Xira por suspeitas do crime de violência doméstica contra a própria filha, de 16 anos.
As denúncias de agressões já tinham sido feitas à PSP no dia 9 de Fevereiro, depois de a filha do agressor ter revelado na escola o que se passava em casa.
Segundo a polícia, a jovem terá sido alvo de agressões físicas por parte do progenitor e admitiu ter receio de regressar a casa e ser novamente agredida.
As autoridades iniciaram a investigação do caso e, no dia 14 de Fevereiro, perante uma “eventual repetição da conduta”, deslocaram-se à residência da família, onde a menor se encontrava “bastante abalada” e relatou um novo episódio de violência, desta vez mais grave.
O homem terá agredido a filha com murros e estaladas, tendo ainda utilizado um cabo eléctrico para a chicotear em várias zonas do corpo.
O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações semanais junto das autoridades policiais da área de residência.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar