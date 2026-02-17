Prejuízos em Arruda dos Vinhos já são maiores que o orçamento municipal

O Governo prometeu na tarde de terça-feira, 17 de Fevereiro, que vão haver apoios para os danos causados pelas tempestades no concelho de Arruda dos Vinhos, onde os prejuízos rondarão os 25 milhões de euros, muito mais do que o total do orçamento municipal para este ano.

Numa reunião com os autarcas do concelho, à data de fecho desta edição, Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia, prometeu que o Governo vai apoiar quem precisa mas também garantir que não haverá abusos. Na reunião também esteve presente Teresa Almeida, presidente do conselho directivo da CCDR LVT.

O presidente do município, Carlos Alves (PS), diz ficar agora na expectativa de perceber como vão chegar os apoios ao território, que nunca foi incluído na declaração do estado de calamidade.

“Nós temos um objectivo de justiça e equidade no tratamento das situações. O que nos interessa é o que está no terreno e as situações devem ter o mesmo tratamento. Não pode haver injustiça na forma de tratar situações iguais e a ideia é tratar igualmente aquilo que for igual e desigualmente aquilo que for desigual. Há uma preocupação grande de justiça por parte do Governo”, prometeu o governante. Perante os autarcas de Arruda dos Vinhos o governante assegurou que as pessoas vão ter o apoio indispensável para ter condições de vida digna.

Arruda dos Vinhos, como O MIRANTE já tinha dado nota, foi das zonas mais afectadas pelo mau tempo.