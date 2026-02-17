Sociedade | 17-02-2026 09:12
Um morto em acidente na A1
foto ilustrativa
Autoestrada permaneceu cortada várias horas no sentido sul-norte. Despiste resultou numa vítima mortal.
A Autoestrada 1 (A1) esteve cortada no sentido sul-norte no Carregado, concelho de Alenquer, devido a um acidente que provocou um morto, adiantou à Lusa fonte da Protecção Civil.
A concessionária da autoestrada, Brisa, referiu num comunicado que o corte ocorreu no sentido sul-norte e que a alternativa para os automobilistas passou por sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.
Fonte do Comando Sub-regional do Oeste indicou à Lusa que o acidente, um despiste, resultou numa vítima mortal e confirmou o corte da via.
No local estiveram elementos dos bombeiros de Alenquer, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e da GNR.
Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno pelas 21:00 estavam 10 operacionais, apoiados por cinco viaturas.
