Um morto em acidente na A1

A Autoestrada 1 (A1) esteve cortada no sentido sul-norte no Carregado, concelho de Alenquer, devido a um acidente que provocou um morto, adiantou à Lusa fonte da Protecção Civil.

A concessionária da autoestrada, Brisa, referiu num comunicado que o corte ocorreu no sentido sul-norte e que a alternativa para os automobilistas passou por sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.

Fonte do Comando Sub-regional do Oeste indicou à Lusa que o acidente, um despiste, resultou numa vítima mortal e confirmou o corte da via.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Alenquer, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e da GNR.