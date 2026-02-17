Associação Dançarém festeja Carnaval no Jardim da República

A Associação Dançarém promoveu, esta terça-feira, 17 de fevereiro, um encontro aberto à comunidade, com um baile de danças folk no Coreto do Jardim da República, em Santarém.

O coreto do Jardim da República, em Santarém, recebeu uma iniciativa de Carnaval organizada pela Associação Dançarém. A iniciativa, de entrada gratuita, juntou cerca de três dezenas de mascarados numa tarde animada ao ritmo de danças folk, originárias de Portugal e de várias partes do mundo.