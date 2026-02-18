Concluída primeira fase de consolidação de talude do Tribunal de Torres Novas

Parte da obra está concluída mas por questões de segurança famílias das habitações mais próximas do talude continuam sem poder regressar a casa. Tribunal também permanece sem utilização.

A primeira fase de consolidação do talude junto ao Tribunal de Torres Novas, que ruiu devido às condições climatéricas adversas, foi concluída, indicou o município, que estima que o mau tempo tenha provocado “prejuízos de milhões de euros” em habitações, estradas e equipamentos públicos.

“Os trabalhos dos militares do Regimento de Engenharia N.º1 do Exército foram exemplarmente executados, num esforço que envolveu chuva, frio, vento e risco de acidente. Colocámos as telas para impermeabilizar o talude e agora vamos deixar secar antes de avançar para a fase de consolidação definitiva”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques.

Na madrugada de 7 de Fevereiro, recorde-se, colapsou uma secção do talude junto ao tribunal, com cerca de 15 metros de extensão e altura, após vários dias de chuva intensa. Na altura, três habitações foram evacuadas preventivamente e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) recomendou intervenções cautelares imediatas, mantendo interditas as áreas traseiras do edifício, enquanto se prepara a obra definitiva.



Por enquanto, segundo Trincão Marques, o acesso às três moradias mais perto do talude continua interditado e a parte traseira do Tribunal permanece sem utilização, segundo recomendação do LNEC, enquanto se aguarda a reavaliação da segurança. “A segurança das pessoas é prioritária. A obra intermédia de sustentação será seguida da intervenção definitiva, mas tudo dependerá da segunda avaliação técnica do LNEC”, acrescentou o autarca.

O município fez também um ponto de situação global dos danos provocados pelo mau tempo, chuva intensa e cheias, com estradas cortadas ou danificadas, queda de árvores e muros, equipamentos desportivos e culturais afectados, incluindo o Teatro Virgínia e a Central do Caldeirão, além de prejuízos em habitações e empresas.