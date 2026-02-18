uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 18-02-2026 11:02

Conferência sobre ditadura e democracia em Santarém

A sessão está marcada para quinta-feira, 19 de Fevereiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como orador o professor Jorge Miguel Lobo Janeiro.

“Historiografia e Arquivos: Ruturas e continuidades entre a Ditadura e a Democracia (1945-1996)” é o tema da próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quinta-feira, 19 de Fevereiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como orador o professor Jorge Miguel Lobo Janeiro, sub-director geral da Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

