Conferência sobre ditadura e democracia em Santarém

“Historiografia e Arquivos: Ruturas e continuidades entre a Ditadura e a Democracia (1945-1996)” é o tema da próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quinta-feira, 19 de Fevereiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e tem como orador o professor Jorge Miguel Lobo Janeiro, sub-director geral da Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.