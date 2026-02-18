Dádiva de sangue em Alhandra

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove no sábado, dia 21 de fevereiro, uma nova colheita.

A iniciativa é organizada em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e com a Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz (através da Comissão Social de Freguesia), contando ainda com o apoio do Agrupamento 1164 de Escuteiros de Alhandra.

A recolha será efetuada numa Unidade Móvel das 9h00 às 13h00, na Av. Afonso de Albuquerque,Junto à Escola Básica nº 2, Alhandra.

Segundo a associação, a colheita de sangue realizada no dia 14 de Fevereiro, no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, terminou com a participação de 30 dadores, dos quais nove doaram sangue pela primeira vez.

Os dadores apelam à participação de todos, dadores habituais e novos voluntários, lembrando que há doentes que precisam.