Mesmo com incentivo salarial concurso para médicos na Chamusca fica deserto

Apesar do município oferecer uma majoração salarial de cerca de 40%, o mais recente concurso para médicos de família no Centro de Saúde da Chamusca voltou a ficar deserto, mantendo por preencher duas das cinco vagas existentes. A situação não é nova e tem sido recorrente ao longo dos últimos anos, como O MIRANTE tem noticiado, reflectindo as dificuldades estruturais na fixação de profissionais de saúde no concelho.

Actualmente, apenas três médicos asseguram o atendimento no centro de saúde da Chamusca, deixando uma parte significativa da população sem médico de família atribuído. Em notícias anteriores, O MIRANTE deu conta de sucessivos alertas da autarquia e da administração de saúde para o impacto desta carência, que se traduz em listas de espera mais longas, consultas condicionadas e maior recurso aos serviços de urgência.

Ao longo do tempo, foram tentadas várias soluções para tornar o concelho mais atractivo, incluindo incentivos financeiros, apoios à deslocação e à fixação de profissionais. No entanto, nem o reforço salarial agora disponibilizado foi suficiente para captar novos médicos, numa altura em que a falta de clínicos de medicina geral e familiar é um problema transversal a todo o país, mas que afecta com maior intensidade os territórios fora dos grandes centros urbanos.

Enquanto a situação se mantém, o centro de saúde continua a funcionar com constrangimentos. Um cenário que, segundo responsáveis locais, penaliza os utentes e evidencia a urgência de uma estratégia nacional que permita garantir cuidados de saúde primários de proximidade em concelhos como a Chamusca.