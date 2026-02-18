uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-02-2026 15:00

Mesmo com incentivo salarial concurso para médicos na Chamusca fica deserto

Mesmo com incentivo salarial concurso para médicos na Chamusca fica deserto
Centro de Saúde da Chamusca continua a enfrentar dificuldades na fixação de profissionais de saúde - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mesmo com um incentivo salarial de cerca de 40%, o concurso para médicos de família para o Centro de Saúde da Chamusca voltou a ficar deserto, deixando por preencher duas das cinco vagas existentes e confirmando um problema antigo no concelho.

Apesar do município oferecer uma majoração salarial de cerca de 40%, o mais recente concurso para médicos de família no Centro de Saúde da Chamusca voltou a ficar deserto, mantendo por preencher duas das cinco vagas existentes. A situação não é nova e tem sido recorrente ao longo dos últimos anos, como O MIRANTE tem noticiado, reflectindo as dificuldades estruturais na fixação de profissionais de saúde no concelho.
Actualmente, apenas três médicos asseguram o atendimento no centro de saúde da Chamusca, deixando uma parte significativa da população sem médico de família atribuído. Em notícias anteriores, O MIRANTE deu conta de sucessivos alertas da autarquia e da administração de saúde para o impacto desta carência, que se traduz em listas de espera mais longas, consultas condicionadas e maior recurso aos serviços de urgência.
Ao longo do tempo, foram tentadas várias soluções para tornar o concelho mais atractivo, incluindo incentivos financeiros, apoios à deslocação e à fixação de profissionais. No entanto, nem o reforço salarial agora disponibilizado foi suficiente para captar novos médicos, numa altura em que a falta de clínicos de medicina geral e familiar é um problema transversal a todo o país, mas que afecta com maior intensidade os territórios fora dos grandes centros urbanos.
Enquanto a situação se mantém, o centro de saúde continua a funcionar com constrangimentos. Um cenário que, segundo responsáveis locais, penaliza os utentes e evidencia a urgência de uma estratégia nacional que permita garantir cuidados de saúde primários de proximidade em concelhos como a Chamusca.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar