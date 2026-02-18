uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-02-2026 12:00

Rotary de Almeirim distingue e entrega bolsas de estudo a jovens do concelho

Rotary de Almeirim distingue e entrega bolsas de estudo a jovens do concelho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa celebra o mérito e o percurso escolar de alunos do concelho, entregando bolsas de estudo a oito jovens.

O Rotary Club de Almeirim promove no dia 25 de Fevereiro, às 18h00, mais uma edição da sua Festa da Juventude, no Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, com entrega de bolsas de estudo e distinções a alunos indicados pelas próprias escolas. A iniciativa mantém o objectivo de valorizar o percurso escolar e humano dos jovens do concelho, celebrando a juventude e o espírito de entreajuda.
Desde a sua fundação, o clube já atribuiu mais de 40 bolsas de estudo e distinguiu mais de 50 alunos com o prémio “Aluno Melhor Companheiro”. À semelhança das edições anteriores, a iniciativa incluirá a entrega de bolsas de estudo a oito jovens do concelho economicamente carenciados, com aproveitamento escolar, para frequência do ensino secundário e superior em Portugal, assim como a atribuição do prémio “Aluno Melhor Companheiro” a alunos dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim, Alpiarça e Fazendas de Almeirim, indicados pelos próprios colegas e directores de turma, de acordo com os princípios e valores do movimento rotário.
A cerimónia contará ainda com a presença e testemunhos de convidados ligados ao universo rotário, entre eles, Paulo Martins, actual responsável pelo Programa ALUMNI, Inês Silva, antiga presidente do Interact Club de Almeirim, e Júlio Miguel, administrador da Fundação Rotária Portuguesa e governador indicado em 2027/28
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar