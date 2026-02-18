Santarém: abertas candidaturas para apoio à organização de eventos desportivos

A Câmara de Santarém tem abertas as candidaturas ao Programa de Apoio à Organização de Eventos Desportivos 2026, que podem ser apresentadas até dia 1 de Março. Os clubes interessados em obter apoio financeiro do município devem preencher o formulário de candidatura online em: https://www.cm-santarem.pt/servicos-municipais/desporto/ficha-de-candidatura-ao-apoio-para-a-organizacao-de-eventos-desportivos-2026.

O município informa que cada clube pode candidatar-se ao apoio financeiro para um evento por modalidade desportiva, durante corrente ano de 2026. Para tal devem apresentar orçamento de despesas e receitas; declaração de não divida à Autoridade Tributária; declaração de não divida à Segurança Social; e Registo Central de Beneficiário Efectivo. O Programa de Apoio e Financiamento do Associativismo Desportivo foi aprovado por unanimidade, na reunião do executivo camarário de 9 de Fevereiro.