Sociedade | 18-02-2026 16:15
Sara Vicente está desaparecida há uma semana em Tomar
Sara Vicente, de 21 anos, foi vista pela última vez a 10 de Fevereiro em Tomar. Tinha apenas 10 euros na carteira. A família desespera por notícias acerca do paradeiro da jovem que sofre de depressão e teme o pior.
O desaparecimento de Sara Vicente, uma jovem de 21 anos residente no concelho de Tomar, está a preocupar os nabantinos e, em especial, a sua família que desespera por informações acerca do seu paradeiro. Já passou mais de uma semana desde o dia do seu desaparecimento e as autoridades não têm conseguido pistas que possam trazer um desfecho a este caso. A mãe, Célia Dias, confessa a O MIRANTE que teme o pior. “Que possa ter caído nalguma rede criminosa... à noite costumava receber muitas chamadas. Dizia que eram amigos, mas não sei quem eram”, desabafa, apelando a quem tiver informações que entre em contacto com a Polícia.
Segundo a mãe, Sara Vicente é acompanhada em psiquiatria, por sofrer de distúrbios de personalidade e depressão, e não compareceu à consulta que tinha agendada para esta quarta-feira, 18 de Fevereiro. “Não tem a medicação com ela. Neste momento e estará descompensada”, acredita Célia.
Sara Vicente foi vista pela última vez no Café & Snack Bar Nabância, em Tomar, pelas 16h30, de 10 de Fevereiro, de onde saiu para, supostamente, ir jantar a casa de um amigo. Mas esse encontro não se chegou a concretizar, diz a mãe. No dia do seu desaparecimento não teria mais do que 10 euros na carteira e não tem cartões multibanco. “Não iria longe sozinha”, vinca a mãe. Vestia roupa desportiva de cor escura e um kispo. Usa óculos e tem o cabelo curto, pintado de loiro na parte superior.
