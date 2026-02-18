Sara Vicente está desaparecida há uma semana em Tomar

Sara Vicente, de 21 anos, foi vista pela última vez a 10 de Fevereiro em Tomar. Tinha apenas 10 euros na carteira. A família desespera por notícias acerca do paradeiro da jovem que sofre de depressão e teme o pior.

O desaparecimento de Sara Vicente, uma jovem de 21 anos residente no concelho de Tomar, está a preocupar os nabantinos e, em especial, a sua família que desespera por informações acerca do seu paradeiro. Já passou mais de uma semana desde o dia do seu desaparecimento e as autoridades não têm conseguido pistas que possam trazer um desfecho a este caso. A mãe, Célia Dias, confessa a O MIRANTE que teme o pior. “Que possa ter caído nalguma rede criminosa... à noite costumava receber muitas chamadas. Dizia que eram amigos, mas não sei quem eram”, desabafa, apelando a quem tiver informações que entre em contacto com a Polícia.

Segundo a mãe, Sara Vicente é acompanhada em psiquiatria, por sofrer de distúrbios de personalidade e depressão, e não compareceu à consulta que tinha agendada para esta quarta-feira, 18 de Fevereiro. “Não tem a medicação com ela. Neste momento e estará descompensada”, acredita Célia.