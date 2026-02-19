Sociedade | 19-02-2026 15:00
Moradores da Póvoa de Sta. Iria alarmados com furtos de pneus
Foto: DR
A falta de iluminação pública em várias ruas tem facilitado a actuação dos meliantes, havendo já registo de casos noutros concelhos da região.
Os moradores da Póvoa de Santa Iria têm sido surpreendidos com furtos de pneus e jantes de automóveis durante a noite, sobretudo em viaturas da marca Mercedes. Os meliantes têm o trabalho facilitado em algumas zonas, uma vez que há ruas sem iluminação pública há mais de um mês.
O MIRANTE sabe que, só na semana passada, pelo menos cinco carros ficaram sem pneus durante a noite na Póvoa de Santa Iria. Há também registo de casos em Alverca do Ribatejo e nos concelhos de Loures e Odivelas.
Um morador, que não se quis identificar, alerta quem deixa os carros na rua durante a noite e refere que os roubos de pneus e jantes são efectuados mesmo com porcas de segurança.
O MIRANTE já solicitou esclarecimentos à PSP e também à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, por causa da falta de iluminação pública, mas ainda aguarda resposta.
Uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar