19/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-02-2026 10:42

Polícia caçou vários condutores embriagados em Vila Franca de Xira

Uma das detidas tinha um bastão com pregos na bagageira do automóvel.

Uma série de acções de fiscalização rodoviária realizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no dia 15 de Fevereiro resultou na detenção de três condutores por condução em estado de embriaguez, nas cidades de Vila Franca de Xira e Alverca do Ribatejo. As autoridades sublinham a gravidade destas infracções, destacando os riscos significativos que representam para a segurança rodoviária e para a comunidade.
O caso mais grave envolveu uma mulher de 27 anos, detida em Alverca do Ribatejo por condução sob o efeito do álcool e detenção de arma proibida. Durante a acção de fiscalização, os agentes descobriram no compartimento de carga da viatura um bastão com pregos, classificado como arma proibida. Submetida ao teste de alcoolémia, a condutora apresentou uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,47 g/l, valor significativamente acima do limite legal. Perante a confirmação dos dois ilícitos, foi detida no local. Posteriormente, foi libertada e notificada para comparecer junto do Ministério Público, na instância local da Comarca de Lisboa Norte.
No mesmo dia e no mesmo concelho, a PSP deteve ainda dois homens, de 30 e 39 anos, também por condução sob o efeito do álcool. O primeiro condutor apresentou uma TAS de 1,24 g/l, enquanto o segundo registou um valor ainda mais elevado, de 1,73 g/l - mais de três vezes o limite legal permitido para quem vai ao volante. Ambos foram igualmente detidos após fiscalização rodoviária e notificados para comparecer perante as autoridades judiciais. A PSP destaca que continuará a intensificar as acções de fiscalização no terreno, considerando este tipo de crime uma prioridade devido ao seu impacto negativo na segurança pública. A condução sob o efeito do álcool continua a ser uma das principais causas de acidentes rodoviários, colocando em risco não só os próprios condutores, mas também passageiros, peões e restantes utilizadores da via.
As autoridades alertam que operações deste tipo irão manter-se, com o objectivo de prevenir comportamentos de risco e reforçar o sentimento de segurança junto da população.

