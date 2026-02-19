Quase 90% dos jovens usam IA: Ribatejo acompanha tendência nacional

A inteligência artificial deixou de ser uma curiosidade tecnológica para se tornar ferramenta quotidiana. Quase nove em cada dez crianças e jovens portugueses, entre os 9 e os 17 anos, utilizam inteligência artificial generativa, segundo o estudo “Crianças e Jovens (9-17 anos) e Inteligência Artificial Generativa em Portugal”, desenvolvido no âmbito do projecto EU Kids Online e coordenado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. Os dados, divulgados no Dia da Internet Segura, revelam que 85% dos inquiridos recorreram a estas ferramentas no último mês, um valor dez pontos percentuais acima da média europeia. O estudo baseou-se em respostas de 2.111 crianças e jovens e em entrevistas qualitativas a adolescentes utilizadores de IA.

A principal utilização é escolar: 48% recorrem à IA para resumir ou explicar textos e 47% para realizar trabalhos. Um quarto admite usar estas ferramentas para apoio emocional ou pessoal, também acima da média europeia. Embora o estudo tenha âmbito nacional, o retrato aplica-se à realidade do distrito de Santarém e da região do Ribatejo, onde as escolas integram a mesma rede pública e privada abrangida pelo inquérito. A massificação do acesso à internet e aos dispositivos móveis nos últimos anos acelerou a presença destas tecnologias no quotidiano dos alunos. O relatório identifica, contudo, desigualdades nas condições de acesso e na frequência de utilização, associadas ao contexto socioeconómico. A chamada “divisão digital” mantém-se como um dos desafios centrais, não apenas no acesso aos equipamentos, mas também na qualidade do uso e na capacidade crítica face às respostas geradas por sistemas automáticos.