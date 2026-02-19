Sessão da APA em Vila Franca de Xira arranca com críticas da população

Entrada foi condicionada e quem quis entrar na sessão de esclarecimento sobre o projecto da linha do Norte em Vila Franca de Xira foi obrigado a dar o nome e convidado a deixar os contactos pessoais a elementos da APA. Moradores criticaram a organização.

A sessão de esclarecimento público sobre o projecto de alargamento da linha do norte entre Alverca e Castanheira do Ribatejo, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de Xira, arrancou na tarde de quinta-feira, 19 de Fevereiro, com queixas dos moradores.

A entrada na sessão foi condicionada a quem se inscreveu previamente e todas as pessoas que tentaram entrar no espaço tiveram de se identificar e dar o nome a membros da APA, sendo também convidados a deixar os seus contactos pessoais. A situação gerou queixas dos moradores da comunidade, que criticaram a obrigação de terem de se identificar e dar o seu nome para poderem assistir à sessão. "Isto feito assim não é uma sessão pública, à porta aberta, é uma sessão condicionada", criticou um dos moradores, ouvido por O MIRANTE. A somar às críticas está a tentativa dos membros da APA de condicionar o trabalho dos jornalistas, impedindo-os de tirar fotos à plateia e ao público presente, cerca de uma centena de pessoas, apesar de se tratar de uma sessão pública para a comunidade.

Pimenta Machado, presidente da APA, não está presente.

