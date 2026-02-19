uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-02-2026 18:27

Sessão da APA em Vila Franca de Xira arranca com críticas da população

Sessão da APA em Vila Franca de Xira arranca com críticas da população
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Entrada foi condicionada e quem quis entrar na sessão de esclarecimento sobre o projecto da linha do Norte em Vila Franca de Xira foi obrigado a dar o nome e convidado a deixar os contactos pessoais a elementos da APA. Moradores criticaram a organização.

A sessão de esclarecimento público sobre o projecto de alargamento da linha do norte entre Alverca e Castanheira do Ribatejo, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de Xira, arrancou na tarde de quinta-feira, 19 de Fevereiro, com queixas dos moradores.
A entrada na sessão foi condicionada a quem se inscreveu previamente e todas as pessoas que tentaram entrar no espaço tiveram de se identificar e dar o nome a membros da APA, sendo também convidados a deixar os seus contactos pessoais. A situação gerou queixas dos moradores da comunidade, que criticaram a obrigação de terem de se identificar e dar o seu nome para poderem assistir à sessão. "Isto feito assim não é uma sessão pública, à porta aberta, é uma sessão condicionada", criticou um dos moradores, ouvido por O MIRANTE. A somar às críticas está a tentativa dos membros da APA de condicionar o trabalho dos jornalistas, impedindo-os de tirar fotos à plateia e ao público presente, cerca de uma centena de pessoas, apesar de se tratar de uma sessão pública para a comunidade.
Pimenta Machado, presidente da APA, não está presente.
Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar